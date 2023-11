"C’è ancora domani", proiezione al Gabbiano. Interviene la Cortellesi

Proseguono gli eventi di avvicinamento al debutto del ‘Corto Dorico Film Fest’, che il 10 dicembre festeggerà il proprio ventennale.

Oggi (ore10) al Cinema Gabbiano di Senigallia per il Concorso opere prime Salto in Lungo sarà proiettato il film ‘C’è ancora domani’. Alle ore 12 la regista Paola Cortellesi interverrà in collegamento video. Venerdì pomeriggio (ore 18.30), sempre al Cinema Gabbiano e sempre per il Concorso opere prime Salto in lungo sarà proiettato il film ‘Come le pecore in mezzo ai lupi’. Tutte le proiezioni vedranno la presenza della regista Lydia Patitucci.