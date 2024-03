"C’è bisogno di recuperare le radici"

Cittadine e paesi sempre più spopolati, dove piccoli negozi e botteghe chiudono, schiacciati dalla concorrenza dei grandi centri commerciali.

Parla di questo, e di molto altro ancora, ‘Via del Popolo’, l’ultimo spettacolo di Saverio La Ruina, attore drammaturgo e regista, recente vincitore del Premio Ubu.

‘Via del Popolo’ è il racconto di un’appartenenza a un luogo, a una famiglia, a una comunità. Ed è anche una riflessione sul tempo, "il tempo che corre ma che non dobbiamo rincorrere, piuttosto trascorrere". L’appuntamento è per questo pomeriggio (ore 17) al Teatro Misa di Arcevia.

La Ruina, la via del titolo esiste davvero?

"Sì, si trova nella ‘mia’ Castrovillari, in Calabria. Era una via con una vitalità incredibile. C’era tutto: due bar, un ristorante, un cinema, un negozio di generi alimentari, un fioraio, un sarto, un calzolaio, un fabbro... Un mondo che è venuto a mancare. Io dalla terrazza di casa mia oggi vedo solo tre o quattro luci accese. Così per lo spettacolo mi son inventato un escamotage".

Quale?

"Mi sono immaginato due persone che percorrono la via, una oggi, una nel passato. La prima ci mette due minuti, la seconda mezz’ora. Questo perché la seconda si ferma a parlare con le persone: quei negozi, quelle attività, creavano tutto un sistema di relazioni, tenevano in vita una comunità. La prima persona va dritta lungo la via, senza avere rapporti con gli altri. La via non è più un luogo di aggregazione".

C’è più nostalgia per il passato o più critica rispetto alla modernità?

"Non è un fatto nostalgico. La modernità ci ha dato il progresso, ma ha portato anche alla dispersione delle comunità, a una società sempre più parcellizzata. Non accade solo nei borghi dell’entroterra. Castrovillari ha 25mila abitanti. Ma anche nelle grandi città crescono case vacanza e bed and breakfast, mentre i residenti sono sempre di meno".

E’ anche la perdita di un patrimonio culturale?

"Sì, sono mondi che vanno persi. L’altra sera a Modena chiacchierando con alcuni giovani ho sentito che c’è il bisogno di recuperare le proprie radici. Ma la globalizzazione ha cambiato tutto. Più al sud, dove si continua a emigrare. Intanto a Castrovillari quel cinema è diventato un parcheggio, l’alimentari ha chiuso, come tante altre botteghe. La gente si ritrova nei centri commerciali, una molitutudine di persone che non si conoscono. E’ tutto piuttosto triste".

Anche i teatri sono luoghi ‘di comunità’. Nelle Marche ce n’è una concentrazione altissima.

"E’ molto bello. Ogni paese ha il suo teatro, dove si va per lo spettacolo, ma anche per incontrarsi, parlare, confrontarsi".

Il suo è teatro civile? O questa è solo un’etichetta?

"No, ci sta tutto. Uno fa teatro, ma pensa anche alle ‘ricadute’ di quello che fa. Voglio che ci sia una partecipazione attiva da parte del pubblico".

Raimondo Montesi