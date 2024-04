C’è Borghese, la sfida di "Quattro Ristoranti"

"Aiaia, stamo a Senigaia". È questo lo slogan sdoganato da Alessandro Borghese, lo chef e conduttore televisivo arrivato in città con la sua celebre trasmissione "Quattro Ristoranti". Sono numerose le storie postate sul suo profilo Instagram, dove lo chef racconta la sua giornata: l’uscita dall’hotel Raffaello, dove alloggia, e poi la passeggiata al Foro Annonario, dove non si è sottratto alle tante persone che ne hanno approfittato per strappargli un selfie. Ma Borghese ha voluto trascorrere qualche ora anche sul lungomare, dove si trovano i locali che si sfideranno nella puntata di "Quattro Ristoranti" che vedrà come protagonista la spiaggia di velluto. Dalle indiscrezioni trapelate, i ristoranti che dovrebbero partecipare alla puntata senigalliese sarebbero Tajamare, La Tartana, Il Mare in Terrazza e Bruna Bistrot. Questa non è la prima nelle Marche per il programma dello chef, che non ha potuto non fare tappa nella Città Gourmet, la stessa dove in sedici chilometri di lungomare brillano ben cinque Stelle Michelin: tre del ristorante Uliassi e due del ristorante La Madonnina del Pescatore. Il pulmino nero del programma non è passato inosservato, così come lo stesso Borghese che, camicia di jeans, pantaloni caki e snakers, si è seduto sul muretto all’altezza dell’hotel City come un semplice turista. Dopo Masterchef, quella con Borghese è un’altra importante vetrina per la città, che vede protagonista ancora una volta la cucina. Quella di oggi per Borghese sarà un’altra giornata senigalliese, mentre nel ristorante dove si registrerà la puntata gli chef sono già all’opera per cercare di vincere la sfida. Spiaggia di velluto ancora una volta protagonista sul piccolo schermo, in attesa della prima edizione della fiction "Alex Bravo, poliziotto a modo suo", che andrà in onda in autunno su Canale 5. Protagonista della serie televisiva di dodici puntate, per gran parte registrate proprio in città, è Marco Bocci, che da due mesi alloggia all’hotel Terrazza Marconi. L’attore resterà fino a giugno e non è raro incontrarlo in giro per le vie della città in monopattino, alla guida del suo fuoristrada oppure a piedi. Come gran parte dello staff, si è ambientato sulla spiaggia di velluto, che per cinque mesi è la sua seconda casa. Un assaggio d’estate in attesa dell’arrivo di altri vip, che ormai da tempo scelgono Senigallia per trascorrere le vacanze oppure per passare qualche giornata di relax, come l’ex ct della nazionale azzurra, Roberto Mancini.