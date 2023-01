"C’è chi deve spegnere sauna e bagno turco"

Le bollette energetiche raddoppiate pesano sui bilanci delle strutture sportive già gravate dalle chiusure imposte a causa della pandemia. "Prima il Covid con le chiusure, poi i voucher per rimborsare i clienti che avevano abbonamenti e adesso il caro bollette", dice Gianluca Egidi, presidente dell’Associazione fitness Marche e socio della palestra Fitness Square di Camerano. Problemi che si sommano. "La clientela è tornata con ritrovato entusiasmo e una rinnovata propensione a fare abbonamenti anche di lungo periodo, mentre prima per il timore di nuove chiusure si limitava al mensile. Ma tutto ciò è quasi vanificato in parte dai debiti contratti per fronteggiare i pagamenti dei mutui e delle utenze durante le chiusure e dal caro bollette", continua. Le palestre si sentono dimenticate sia dal Governo che dalla Regione: "Avevamo chiesto una legge regionale per rifinanziare i debiti contratti durante la fase Covid ma ancora non si è concretizzato nulla". Intanto le strutture si organizzano per far fronte ai costi: c’è chi spegne sauna e bagno turco, come Fitness Square, per evitare di dover alzare i prezzi, e chi abbassa di uno-due gradi i riscaldamenti per cercare di limitare consumi ma con il freddo invernale si teme un nuovo salasso con la prossima di bolletta. "Le strutture sportive vorrebbero eseguire interventi di riqualificazione energetica, fra i quali l’installazione dei pannelli solari, ma occorre un aiuto da Governo e Regione – incalza Egidi -. Nella fattura del mese scorso l’energia elettrica è arrivata a 45 centesimi a kilowattora lordi, Se nello stesso periodo dell’anno scorso la bolletta ci costava attorno ai mille e 800 euro, adesso è raddoppiata, tremila e 500 euro circa. Così non ce la facciamo ad andare avanti".

Silvia Santini