"C’è curiosità per le ex colonie"

Negli ultimi anni le tasse e il carovita si sono fatti sentire nelle tasche dei senigalliesi. Perciò anche sul lungomare le case lasciate all’abbandono per gli elevati costi di manutenzione sono in aumento. Sono spesso edifici privati, ma talvolta anche pubblici. Sono in condizioni di completa decadenza: messi insieme occupano davvero molto spazio, e in qualche caso mettono in difficoltà la viabilità cittadina. Un modo per riutilizzare queste strutture ci sarebbe, mediante l’abbattimento. Con lo spazio ottenuto si potrebbero creare nuovi parcheggi, ricercatissimi d’estate da tutta la gente che si muove per andare al mare. Ma anche le fabbriche dismesse occupano molto spazio, da cui si potrebbero ricavare case, bar e negozi, invece di andarli a realizzare altrove consumando altro suolo. A questo proposito c’è molta attesa per il progetto della Federazione Italiana Vela (Fiv), intenzionata a rilanciare le ex colonie Gil sul Lungomare Da Vinci. Tramite una gara pubblica la Fiv si è aggiudicata la gestione di una vasta area, comprendente strutture ricettive e sportive, parcheggi, concessioni balneari. Il rilancio passerà anche per la creazione di un centro di formazione di livello nazionale per tecnici, atleti e dirigenti della Fiv. Fino a qualche mese fa si era parlato di un interessamento della Fiv per l’ex Hotel Bagni, altra area pubblica di rilievo in stato di abbandono; poi il progetto si è indirizzato verso le ex colonie. I primi lavori potrebbero partire a quest’anno, ma la fine è prevista per il 2024.

Maddalena Mogiani, Mattia Moschini

e Davide Terzetti

(Classe II D)