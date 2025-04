C’è Ercolani al festival della filosofia: si inizia con l’intelligenza artificiale

Giorno di debutto per il "Festival del Pensiero Plurale" di Ancona. Questa sera (ore 21) al Teatro Sperimentale è in programma il primo degli incontri della rassegna "Le Parole delle Filosofia", inserita nel cartellone del festival. Protagonista sarà Paolo Ercolani, docente di filosofia all’Università di Urbino, che interverrà su un tema di straordinaria attualità: "Intelligenza artificiale: umanità aumentata o altro dall’umano?". Il professor Ercolani affronta una delle questioni più complesse del nostro tempo: il rapporto tra intelligenza artificiale e umanità. Il confine tra queste due intelligenze è il vero ‘limite’ del nostro presente, un punto critico che solleva interrogativi fondamentali sul futuro della nostra specie. L’uomo ha sempre sognato di costruire qualcosa che potesse superare i suoi limiti. Oggi, la tecnologia ha reso questo sogno realtà: l’intelligenza artificiale non solo ricostruisce la realtà, ma la sostituisce, persone incluse. Questa personalizzazione estrema, dice Ercolani, alimenta l’illusione di una realtà perfetta e priva di errori, ignorando che l’essere umano cresce proprio attraverso i suoi difetti e fallimenti. L’adozione di queste tecnologie sta modificando profondamente le dinamiche emotive e cognitive delle nuove generazioni: dal calo del quoziente intellettivo medio (il 38% della popolazione soffre di analfabetismo funzionale) all’aumento dei tassi di suicidio tra gli adolescenti (è la prima causa di morte tra i nativi digitali), passando per il declino dell’empatia.

Ercolani invita a riflettere su come vogliamo usare l’intelligenza artificiale: come uno strumento per potenziare l’umano o come un mezzo per distruggerlo. La scelta spetta a noi, ma richiede consapevolezza, responsabilità e, soprattutto, un impegno collettivo per proteggere ciò che ci rende unici. Ingresso libero su prenotazione al link di Eventbrite http://bit.ly/4keNXeX. Per maggiori dettagli e programma completo del ‘Festival del Pensiero Plurale’: linkhttps://shorturl.at/sMELP. Da ricordare che l’incontro con il filosofo Diego Fusaro, previsto ieri pomeriggio al Museo Omero, è stato rinviato al 12 maggio. Cambierà anche la sede: i Magazzini Muse in vicolo Aranci.