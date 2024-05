C’è Falcomics, viabilità e sosta rivoluzionate

Manca una settimana all’edizione 2024 del Falcomics, la manifestazione dedicata ai mondi comics, games e cultura pop che attirerà migliaia di visitatori in centro da venerdì 24 a domenica 26 maggio. Una circostanza che comporterà una necessaria riorganizzazione della viabilità e della sosta.

Ne ha dato notizia, ieri, il Comune di Falconara. Per consentire l’allestimento degli stand e delle aree tematiche, già da martedì 21 e fino a martedì 28 maggio compreso sarà vietata la circolazione lungo via Bixio, nel tratto tra le vie Trento e Amendola, inclusi i tratti che costeggiano le piazze Garibaldi e Mazzini, dalle 9 alle 24. Lungo la strada, per la giornata, sarà vietata la sosta.

Nelle stesse giornate saranno vietati il transito (dalle 9 alle 24) e la sosta (per tutta la giornata) anche in via Colombo, nel tratto compreso tra piazza Gramsci e via Flaminia.

In via Corridoni, sempre dal 21 al 28, sarà vietato il transito dalle 9 alle 24, eccetto i residenti. Altre limitazioni riguarderanno le giornate della manifestazione, ossia da venerdì 24 a domenica 26 maggio: in queste giornate dalle 9 alle 24 sarà vietato il transito in via IV Novembre, tra le vie Bixio e Flaminia, in via Cairoli, tra le vie Marsala e Bixio, in via Manara tra le vie Bixio e Verdi, oltre che in via Trento, tra via Leopardi e i ‘fornici’ del viadotto di via della Repubblica.

In queste strade, nei giorni del festival, la sosta sarà vietata per l’intera giornata.

Il divieto di sosta, dal 24 al 26 maggio, interesserà anche via La Marmora-piazza Europa nel tratto compreso tra le vie dei Mille e Spagnoli, per tutto l’arco della giornata. Anche sul lato mare di via Flaminia, tra le vie Trieste e Colombo, la sosta sarà vietata.

I residenti che abitano nelle zone con divieto di sosta e che possiedono un permesso residenti dal 21 al 28 maggio potranno parcheggiare indifferentemente in tutte le zone a pagamento di Falconara. Nelle stesse giornate, infine, sarà vietato il transito dei pedoni sul lato monte del viadotto di via Repubblica, che sarà percorribile a senso unico, in direzione nord, da via Spagnoli a via Mameli.

Sullo stesso lato monte di via Repubblica, nel tratto compreso tra via Spagnoli e via Trieste, sarà ricavato un maggior numero di posti auto. Insomma, una vera rivoluzione viabilità per consentire il regolare svolgimento del Falcomics che, quest’anno, tratterà il tema dell’Open Mind, ovvero "la capacità di accostarsi alla realtà senza pregiudizi e con la voglia di apprendere", ma anche "la predisposizione verso la ricettività a nuove idee ed esperienze". Un tema ambizioso per una manifestazione altrettanto ambiziosa e, ormai, tra le più importanti del settore in Italia.

