C’è il "Bici mob" per la situazione delle ciclabili

Domenica il ‘bici mob’ delle associazioni ambientaliste "Tre Ponti cittadini - La maledizione dei ponti di Senigallia". Riflettori accesi su ‘l’pont d’l fiaton’, ‘ponte Garibaldi’ e ‘il ponte Ciclovia Adriatica sul fiume Cesano’.

"Mentre sulla sponda Nord è stato realizzato il collegamento con la ciclovia fino a Marotta e poi verso nord, non si ha alcuna notizia di come questo ponte sarà collegato, attraversando la Riviera di Ponente, con la pista ciclabile che dal porto prosegue fino oltre il Ciarnin – spiegano Italia Nostra (Sezione di Senigallia), Gruppo Società Ambiente (GSA), Associazione Confluenze – Cultura, Ambiente e Società, Amici della foce del fiume Cesano - Circolano voci preoccupanti sull’ipotesi di voler far passare la ciclovia sull’arenile che, tra tante possibili soluzioni, è la meno sostenibile! Una ipotesi inaccettabile perché sottrae spazio alla spiaggia, alle dune, alle aree protette dove nidifica il fratino, agli esercizi commerciali sull’arenile e ai concessionari di spiaggia. Questa amministrazione comunale vuole aprire un confronto con i cittadini e le categorie di portatori di interesse su questa importante e sostenibile arteria che ridurrebbe significativamente il traffico lungo la riviera nord? O preferisce, come ha già fatto altre volte, far trovare tutti di fronte al fatto compiuto?"