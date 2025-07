C’è il "Caffè Teatro" a Polverigi: sul palco comicità e storie di vita

Seconda serata per il festival "Caffè Teatro" di Polverigi. Dopo il successo del debutto in piazza, con l’umanità di Ivan Cottini, la musica di Paolo Principi e Marco Santini, l’eleganza di Rossella Fiorani, la comicità di Magico Alivernini ed Elisabetta Sabatini, la danza di Serena Calandri e l’incursione virtuosa dei volontari della Clownterapia, stasera (ore 22) a Villa Nappi si vivranno emozioni diverse.

Merito di ospiti come Stefano Tacconi, con la sua storia di sport, vita e malattia, e come Carlo Sprovieri e Stefano Ranucci, in arte ‘Rana’, con la loro irresistibile comicità. "Sarà difficile migliorare una formula che il pubblico ha tanto gradito, ma ci proveremo – dice il sindaco Daniele Carnevali -. L’obiettivo non cambia: far passare alla gente una serata piacevole, fatta di sorrisi, di musica e storie".

Le prenotazioni per stasera sono quasi esaurite. A rivelarlo è il presidente dell’Associazione Inteatro Cristiano Lassandari, il quale annuncia che le serate estive a Villa Nappi avranno una capienza aumentata del trenta per cento, "per rispondere alla grande richiesta di partecipazione". Una rassegna fatta di sorrisi e brindisi sotto le stelle, che lo scorso anno ha ottenuto sette sold out, grazie a un mix di comicità, musica e sapori. Il pubblico potrà prenotare un posto di platea o ai tavoli sotto il palco, accompagnando la fruizione dello spettacolo a cibi e calici tipici del territorio. Prenotazione consigliata su liveticket.it. Il Festival è voluto da Associazione Inteatro e Comune, con la collaborazione della Proloco.