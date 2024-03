C’è il crollo dei ricorsi. Ma non contro le antenne

Anche nel 2023 la giustizia amministrativa marchigiana ha garantito ai cittadini "condizioni di accettabile tempestività", tanto che "il numero delle pendenze non supera quello dei depositi degli ultimi tre anni". Ma c’è un (grande) però. Se è vero che il numero totale dei ricorsi pendenti "non è preoccupante in termini di valori assoluti", 1.832 al 31 dicembre 2023, non si può "sottacere", parola del presidente del Tar Marche Giuseppe Daniele, sulla "risalenza nel tempo" di quei ricorsi: uno su quattro, ovvero 496 (27 per cento) sono addirittura ultradecennali e devono essere ancora decisi. Un dato, questo, che pone il Tribunale amministrativo regionale "tra quelli più ‘ritardatari’" a livello nazionale. È emerso dalla relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, ieri alla Loggia dei Mercanti di Ancona. E le cause di quella che Daniele ha definito "una situazione incresciosa" sarebbero molteplici, in testa l’insufficienza di personale rispetto alla mole di ricorsi depositati. Tra le ragioni "croniche", invece, una programmazione del lavoro che nei decenni precedenti non avrebbe "tenuto nel debito conto la necessità di un rapporto equilibrato fra la definizione dei ‘vecchi’ ricorsi e di quelli ‘nuovi’, privilegiando questi ultimi". Tuttavia gli indicatori dell’ultimo periodo segnano una sterzata importante, vista una chiara strategia attuata per "aggredire gli arretrati" (si pensi alla costituzione della Seconda Sezione Interna nel giugno scorso), in quanto il Tar Marche ha assicurato l’impegno "nell’adottare ogni opportuna misura organizzativa per definire le controversie più annose". Un altro spunto degno di nota è legato al "crollo" dei ricorsi al Tar: nel 2023 sono stati 568 (pari al 18,5 per cento dei ricorsi introitati rispetto all’anno precedente), interrompendo un trend che era stato in continua crescita. Quali ragioni? Dopo un solo anno, "è prematuro dire se si tratti di una linea di tendenza", ha chiarito il presidente Daniele, ma sembra "che tale flessione sia imputabile alla persistente crisi economica e agli alti costi del contenzioso". Sono state diffuse materie e numeri di ricorsi al Tar nell’anno passato. Al primo posto quelli legati a edilizia e urbanistica (103, 18,1 per cento, un quinto del totale). Seguono, seppure in netta diminuzione, quelli degli stranieri (74, 13 per cento) e appalti pubblici (36, 6,3 per cento). Registra uno zero la voce informativa antimafia. Netto, infine, l’aumento dei ricorsi contro discariche, impianti fotovoltaici ed impianti di telefonia mobile, "a testimonianza della particolare sensibilità dei cittadini marchigiani per l’ambiente e la tutela del territorio".

Giacomo Giampieri