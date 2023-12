"C’è il divieto di transito visibile, ma qui ogni giorno si rischia la vita"

di Sara Ferreri

"È assurdo rischiare ogni giorno la vita in una strada con i divieti di transito ben visibili. Alcuni di noi si sono messi in mezzo alla strada frequentata da molti pedoni e ciclisti e hanno rischiato di essere investiti". La protesta si leva da via Spina, la piccola strada che costeggia il canale Pallavicino, frequentatissima da appassionati di jogging, camminate e bicicletta. In effetti lungo via Spina corre la pista ciclabile in direzione Moie e ad essa si dovrebbe collegare la ciclovia dell’Esino in corso di realizzazione. Secondo quanto denunciano i residenti che, più volte nell’ultimo periodo hanno allertato la polizia locale, intervenuta nei giorni scorsi anche sul posto sanzionando i gli automobilisti furbetti, alcune auto per far prima ed evitare il traffico la mattina e nelle ore di punta imboccano la via riservata ai residenti che corre parallela a via Roma. "Per fare prima escono da via Berlinguer e percorrono via Spina fino al centro commerciale Arcobaleno", riferiscono al Carlino residenti e frequentatori della zona immersa nella natura e a pochi chilometri dal centro. Alcuni di loro sono persino scesi in strada per cercare di ‘educare’ e sensibilizzare gli automobilisti e persino cercare di fermarli. In un caso, secondo quanto riferiscono i residenti, un automobilista imboccata via Spina trovandosi una persona davanti, invece di fermarsi avrebbe sterzato rischiando anche di prendere sotto il pedone. "In particolare dalle 17 giriamo per la zona – riferiscono i residenti – visto che a quell’ora inizia il solito traffico intenso da via Roma, e i ‘furbi’ si sentono giustificati a trasgredire. Facciamo l’ennesimo appello alla polizia: intervengano contro questi trasgressori che imboccano la via davanti ai vari divieti di accesso".