C’è il ’’Lombardia’’, fuori i secondi . Tutti contro il dominatore Pogacar

La grande occasione di fine stagione è una sola, Il Lombardia. La 117sima edizione della corsa ciclistica per professionisti è stata presentata, ieri, nelle sale del Grattacielo Pirelli dove ha sede il Consiglio regionale della Lombardia. E’ l’ultima occasione per archiviare alla grande il 2023. Conclusa la Vuelta di Spagna, con il trionfo dell’americano Sepp Kuss e della Jumbo Visma, i riflettori sono ora puntati sulla classica cosiddetta delle foglie morte.

I tifosi puntano sul tris di Tadej Pogacar (vincitore delle due ultime edizione) che quest’anno dovrà vedersela con il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) campione del mondo a cronometro, e lo sloveno Primoz Roglic da tutti indicati come i grandi favoriti assieme allo sloveno della Uae Team Emirates. Ma non saranno i soli a fare sogni di vittoria sulle strade del Lombardia.

Gente come lo spagnolo Enric Mas (Movistar) secondo lo scorso anno dietro proprio Pogacar, l’elvetico Marc Hirschi (Uae Team Emirates), il nostro Giulio Ciccone (Lidl Trek) e il francese della Groupama FDJ Thibaut Pinot (vinse la gara nel 2018) alla sua ultima gara della carriera, hanno le carte in regola per essere protagonisti. Occhio anche alla matricole ovvvero i debuttanti soliti a mettersi in luce in queste circostanze. Saranno al via per la prima volta i francesi Lenny Martinez e Romain Gregoire entrambi della Groupama FDJ, l’irlandese Ben Healy (EF Education EasyPost) che abbiamo imparato a conoscere al Giro di quest’anno, il belga Lennert Van Eetveelt (Lotto Dstny) in evidenza nell’ultima Vuelta, lo statunitense Kevin Vermaerke (Team Dsm firmenich) e il danese Frederik Wandhal della Bora Hansgrohe. In chiave lombarda da seguire con attenzione gli orobici Mattia Cattaneo e Lorenzo Rota, e il giovane bresciano Walter Calzoni.

La corsa tra le due città, Como e Bergamo, che si snoda su un percorso di 238 chilometri e un dislivello di 4500 metri, scatterà alle ore 10.20 dal capoluogo lariano (foglio firma in Piazza Cavour) e terminerà intorno alle 17.00. Il tracciato ricalca quello della passata edizione: dopo l’ascesa dalla Madonna del Ghisallo (versante Bellagio) la carovana prenderà la direzione verso le altre salite di giornata e precisamente la Roncola, il Berbenno, il Passo della Corcetta, Zambla Alta e il Passo Ganda situato a poco meno di 30 chilometri dal traguardo di Bergamo città Alta. Nella città bergamasca si affronterà il Colle Aperto: i chilometri finali, con il ciottolato del centro storico, si faranno sicuramente sentire nelle gambe dei corridori.

Ci si aspetta dunque una grande corsa come nella tradizione del Giro di Lombardia la cui prima edizione risale nel lontano 1905 con la vittoria di Giovanni Gerbi. Numerosi gli ospiti presenti al vernissage tra cui l’ex professionista Vincenzo Nibali (vincitore nel 2015 e nel 2017) che nel suo intervento ha dichiarato: "Ritengo questa gara una delle più belle e affascinanti in assoluto. Mi innamorai subito del Lombardia da quando lo disputai per la prima volta nel 2005, e per me è stato importantissimo vincere sia la classica di apertura, la Sanremo, che questa di chiusura. Ho vissuto grandissime gioie qui, ed è stata anche la mia ultima gara in carriera l’anno scorso, come lo è stata per Alejandro Valverde e lo sarà quest’anno per Pinot. Io ho vinto sempre sul percorso che terminava in provincia di Como, ma quello verso Bergamo ha un fascino tutto suo".