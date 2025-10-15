C’è il progetto contro la voragine. Ora Albacina torna a respirare

A tre anni dall’apertura della voragine di Albacina, la giunta Ghergo approva il progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento dei lavori di ripristino della strada nella frazione, lungo via San Mariano.

L’operazione, dal valore complessivo di 91 mila euro, è finanziata nell’ambito degli interventi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel settembre 2022, ma richiederà ancora tempo per essere messo in pratica. "La durata complessiva dell’intervento è stimata in circa due mesi, tra affidamento ed esecuzione dei lavori", spiegano dall’amministrazione comunale, senza fare previsione su quando si potrà arrivare all’affidamento lavori, particolarmente attesi dai residenti e da chi transita in zona.

"Con questo nuovo intervento – spiegano dall’amministrazione comunale – intendiamo completare definitivamente le opere di consolidamento e ripristino, realizzando un muro di contenimento con blocchi prefabbricati, integrando la rete per il deflusso delle acque meteoriche e procedendo al rifacimento della pavimentazione. È inoltre prevista la posa di una nuova recinzione a protezione del dislivello stradale, e lo smaltimento dei materiali di scavo. L’obiettivo è restituire ai cittadini una strada pienamente percorribile e sicura, migliorando anche la gestione delle acque superficiali per prevenire futuri fenomeni di dissesto".

La voragine si è aperta in via San Mariano a seguito degli eventi meteorologici del 15 settembre 2022, i quali colpirono in modo violento le province di Ancona e Pesaro-Urbino, causando gravi danni al territorio, alle infrastrutture e alle strade comunali. In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla ricognizione dei danni, il Comune di Fabriano ha avviato una serie di interventi per garantire la sicurezza e la transitabilità delle vie principali e delle frazioni più colpite.

I primi lavori, eseguiti in somma urgenza, avevano consentito di ripristinare la stabilità dell’area, ma non la completa funzionalità del tratto viario. "Questo intervento – commenta il sindaco Daniela Ghergo – restituisce certezze ai residenti di Albacina e mette in sicurezza un punto critico della viabilità locale, riparando in modo definitivo i danni dell’alluvione. Ogni opera di questo tipo è un passo avanti nel lavoro di ricostruzione e cura del territorio che stiamo portando avanti con determinazione".

Il nuovo muro di sostegno, "la corretta regimazione delle acque e la riasfaltatura – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta – consentiranno di restituire al quartiere un’infrastruttura sicura e funzionale".