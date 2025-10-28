Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto portavalori A14Morta folgorataRyanair nuovi voli Morto autostradaPrimo consiglio MarcheFebbre come abbassarla
Acquista il giornale
CronacaC’è il ragno violino, chiude la scuola
28 ott 2025
REDAZIONE ANCONA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. C’è il ragno violino, chiude la scuola

C’è il ragno violino, chiude la scuola

Il Dipartimento di prevenzione della Ast di Ancona ha inviato al sindaco del Comune di Castelfidardo e al dirigente...

Un esemplare di ragno violino

Un esemplare di ragno violino

Il Dipartimento di prevenzione della Ast di Ancona ha inviato al sindaco del Comune di Castelfidardo e al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo ’Soprani’ una nota che evidenzia, a seguito di verifiche e sopralluoghi svolti, la presenza del ragno violino. Sarebbe stato trovato all’interno di un locale accessorio dei plessi della primaria e dell’infanzia a indirizzo montessoriano della scuola situata in via XXV Aprile.

E’ stata quindi la Ast di Ancona a evidenziare l’opportunità di adottare, da parte del primo cittadino, una specifica ordinanza per provvedere alla chiusura temporanea della struttura, per consentire un’accurata ispezione e mappatura delle aree infestate, procedere alla disinfestazione professionale da parte di una ditta specializzata, alla messa in sicurezza degli spazi e alla pulizia accurata degli ambienti, da effettuare ieri e oggi con contestuale sospensione delle attività didattiche.

Gli effetti di un morso di ragno violino variano da lievi a gravi, e possono includere inizialmente dolore, arrossamento, prurito e gonfiore e, nei casi più gravi, può verificarsi una lesione. Il suo morso non rappresenterebbe un’emergenza medica, ma l’Ast ha scelto di disinfestare i locali frequentati dagli studenti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Scuola