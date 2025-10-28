C’è il ragno violino, chiude la scuola

Il Dipartimento di prevenzione della Ast di Ancona ha inviato al sindaco del Comune di Castelfidardo e al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo ’Soprani’ una nota che evidenzia, a seguito di verifiche e sopralluoghi svolti, la presenza del ragno violino. Sarebbe stato trovato all’interno di un locale accessorio dei plessi della primaria e dell’infanzia a indirizzo montessoriano della scuola situata in via XXV Aprile.

E’ stata quindi la Ast di Ancona a evidenziare l’opportunità di adottare, da parte del primo cittadino, una specifica ordinanza per provvedere alla chiusura temporanea della struttura, per consentire un’accurata ispezione e mappatura delle aree infestate, procedere alla disinfestazione professionale da parte di una ditta specializzata, alla messa in sicurezza degli spazi e alla pulizia accurata degli ambienti, da effettuare ieri e oggi con contestuale sospensione delle attività didattiche.

Gli effetti di un morso di ragno violino variano da lievi a gravi, e possono includere inizialmente dolore, arrossamento, prurito e gonfiore e, nei casi più gravi, può verificarsi una lesione. Il suo morso non rappresenterebbe un’emergenza medica, ma l’Ast ha scelto di disinfestare i locali frequentati dagli studenti.