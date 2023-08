C’è il sì della giunta: "Via Sauro sarà ancora più pedonale"

Più spazio ai pedoni non solo nella zona bassa di via Gramsci dove si sta procedendo con la realizzazione della zona 30 ma anche nella parte alta in via Nazario Sauro. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’adeguamento e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e della strada in via Gramsci, a monte e valle del cavalcavia, e in via Nazario Sauro tra l’uscita del mercato coperto e l’innesto con via Cavour. "Si tratta - spiega l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni - di intervenire per mettere in collegamento e migliorare gli spazi aperti, pedonali e carrabili, tra i due cantieri: quello del restauro conservativo del cavalcavia e la zona 30. – Attualmente infatti le due lavorazioni, così come le abbiamo ereditate, sebbene molto vicine non prevedono di intervenire nei tratti intermedi, andando a creare una situazione incompleta". "Oltre a essere necessari l’adeguamento e la messa in sicurezza di questi percorsi per garantire l’incolumità dei pedoni, questi interventi ci consentono di dare continuità ad una serie di operazioni che miglioreranno la mobilità pedonale".