C’è il teatro nell’area archeologica "Facciamo la pace" tratto da Aristofane

"Facciamo la pace", che nasce dall’idea di una versione originale di "La Pace" di Aristofane, adattata e rivolta a bambini e ragazzi ma amabile per tutti, con Romina Antonelli e Fabrizio Pugliese, approda all’area archeologica di Monte Torto di Casenuove di Osimo oggi alle 19 nel cartellone del Tau, Teatri Antichi uniti, luogo di incontro tra le ricchezze archeologiche della regione e i contenuti di spettacolo. Da 25 anni è un fiore all’occhiello della scena nazionale su iniziativa di Regione Marche, Amat, Mic e 17 Comuni del territorio.

La straordinaria forza della commedia tipica di Aristofane, ripropone un tema attualissimo trattato con leggerezza colta anche per i più giovani e propone in modo attuale e vivace contenuti e linguaggi del teatro classico greco.

"La versione che presentiamo – spiega la compagnia - gioca in una dualità di attori esattamente la corrispondenza con la struttura tipica della commedia di Aristofane: l’uso della metafora, la sorpresa fantastica, il rovesciamento delle situazioni. Aristofane appare, non si sa come, nel 2023 precipitandovi dal 423 a.C. Il grande commediografo deve mettere in scena "La Pace", è spiazzato e disorientato ma pienamente padrone del suo umore e del suo carattere brusco e pungente. Si imbatte in lui un contadino che in realtà ignora di dover diventare Trigeo, il protagonista che andrà a disseppellire la pace nella commedia. Il nostro pseudo-Trigeo non vorrà contraddire l’imperiosità del grande commediografo e cercherà di assecondarlo come riesce e come può nell’interpretazione, anche goffa ed esilarante, dei vari personaggi, nell’uso delle maschere e perfino, stentando, con una sconosciutissima lingua greca antica". Adattamento testi e regia sono a cura di Marianna de Leoni, la musica originale è di Claudio Rovagna e lo spettacolo è prodotto dall’associazione Specchi Sonori - Il teatro dell’immaginario 2023. Biglietteria sul posto.