C’è il via libera al centro prelievi Bagarre su Astea

Sono stati diversi i punti toccati l’altro ieri sera in un Consiglio comunale "fiume" a Osimo. Si è parlato tanto di Osimo Stazione grazie all’ordine del giorno presentato dalle Liste civiche sulla viabilità post costruzione dell’Oasi. I firmatari hanno proposto di valutare la realizzazione di una rotatoria. Con un emendamento il sindaco è stato invitato a valutare con i tecnici comunali la possibilità di un ingresso da via Camerano per chi proviene da nord, soluzione più semplice rispetto alla realizzazione di una rotatoria nei pressi della statale 16. E’ emersa una novità poi, comunicata dal sindaco Simone Pugnaloni: "Il punto prelievi ad Osimo Stazione potrà essere ubicato nel nuovo centro sociale che Oasi costruirà e donerà al Comune. Il centro sociale avrà una doppia funzionalità: di giorno per il centro prelievi e di pomeriggio-sera spazio per i giovani che ci avevano chiesto di trovare un luogo di incontro per incontrarsi e divertirsi. Purtroppo Ferrovie dello Stato ci ha comunicato che dovrà anzitempo recedere dal contratto di affitto con il Comune nei locali di loro proprietà perché verranno ristrutturati grazie ai fondi Pnrr a loro disposizione". Il civico consesso ha poi proceduto alla votazione per l’affidamento della gestione unica dei rifiuti pubblica a salvaguardia della società Astea e di tutti i dipendenti. "Le Liste civiche prima si dichiarano nel dibattito contro la gestione pubblica dei rifiuti e poi si allontanano durante il voto – ha aggiunto -. Con il gestore pubblico, orgogliosamente sostenuto dall’Amministrazione comunale, aumenta l’occupazione, aumenta la qualità del servizio. Astea si rafforza perché servirà otto Comuni, oggi ne serve due. A breve saranno installati i cassonetti in tutto il centro storico investendo oltre 400mila euro per la raccolta differenziata con tariffazione puntuale. La tariffa non è più competenza né dei Comuni né delle municipalizzate ma dell’Arera, autorità dello Stato".