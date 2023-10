C’è la Coppa Bernocchi. Attenti al belga Van Aert

Oggi è di scena la Coppa Bernocchi numero 104 seconda prova del Trittico Lombardo di ciclismo. Si parte da Parabiago (Piazza Maggiolini) alle ore 11 e si arriva, dopo 186,6 chilometri, a Legnano. Traguardo classico la Coppa Bernocchi organizzata dall’Unione Sportiva Legnanese 1913 che presenta una start list di tutto rispetto.

A cominciare dal grande favorito il belga Wout Van Aert, della corazzata Jumbo Visma, reduce dal secondo posto nel Campionato Europeo in Olanda alle spalle del transalpino (suo compagno di squadra) Christophe Laporte.

Sarà dunque Van Aert a guidare gli stranieri nella corsa lombarda che annovera fra i suoi pretedenti al successo anche il francese Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step), il neozelandese Corbin Strong (Israel Premier Tech) secondo nel 2022 dietro Ballerini, l’australiano Chris Harper (Jayco AlUla), l’elvetico Marc Hirschi della UAE Team Emirates affiancato dal suo compagno Davide Formolo, vincitore della Coppa Agostoni.

In chiave lombarda il varesino Stefano Oldani (terzo lo scorso anno) punta al risultato pieno potendo anche contare su un team ben disposto a dargli una mano come l’Alpecin Deceuninck. Occhi puntati inoltre sul lecchese Luca Colnaghi e sul bresciano Michele Gazzoli due ragazzi molto veloci per un finale a ranghi compatti. Buone chance le avranno pure il valtellinese Andrea Bagioli in evidenza nel finale del Giro dell’Emilia, i bresciani Davide Martinelli, Filippo Tagliani, Alessandro Bisolti, Walter Calzoni, Cristian Scaroni e Alessandro Tonelli, e il brianzolo Marco Tizza. La Coppa Bernocchi si snoderà sul tradizionale circuito della Valle Olona, un anello di 17 chilometri da ripetere sette volte. I corridori dovranno superare il breve strappo di San Pancrazio (600 metri all’8%) e il Piccolo Stelvio ascesa di 1700 metri con una pendenza media del 7% che culminerà sulla rampa del Caramamma con punti che toccheranno il 14%. Una volta superate le asperità mancheranno 26 km al traguardo di Legnano. Arrivo in viale Toselli di fronte al Castello Visconteo.