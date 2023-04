C’è la firma per palazzo Campana: sarà restaurato dai danni del sisma

E’ arrivata la firma per la ristrutturazione di palazzo Campana di Osimo grazie ai fondi post sisma 2016. Nei giorni scorsi la presidente dell’istituto Campana per l’istruzione permanente Gilberta Giacchetti ha apposto la sigla al contratto per il recupero di quelle parti della struttura danneggiate ed inagibili, recupero che dovrebbe poter partire nel giro di un mese circa. Il contratto con la ditta Costruzioni Ingegner Penzi spa è già stato avviato all’Ufficio regionale della Ricostruzione. La cifra, come importo di gara, era di cinque milioni e 351mila euro sulla quale è stato previsto un ribasso del 22,17 per cento che porta la cifra finale a quattro milioni e 244mila. "Possiamo restituire finalmente alla città e al territorio Palazzo Campana che rappresenta un valore aggiunto di Osimo. Siamo davvero orgogliosi che un simile patrimonio tra circa un paio di anni possa tornare a splendere dopo i danni causati dal sisma. Siamo altrettanto orgogliosi della velocità dell’iter amministrativo", commenta la Presidente. L’istituto e il palazzo potranno tornare ad essere quindi interamente visitabili e attivi in tutte le loro funzioni, con il recupero definitivo dell’ala ovest sede della biblioteca comunale e dei tre piani dell’edificio, in particolare il terzo, attualmente chiuso al pubblico, che dovrebbe essere destinato a mostre e ed altre attività dell’istituto, restituendo così il Piano Nobile, il secondo, alla pinacoteca e presumibilmente allo spazio immersivo dedicato alla visualizzazione tecnologica delle grotte poste sotto al palazzo. Tra i recuperi eccellenti anche la biblioteca storica anch’essa danneggiata dal sisma e non fruibile dal pubblico.