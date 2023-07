C’è la musica indipendente New Evo festival a Offagna

Offagna apre al New Evo festival, il sorprendente compendio di musica indipendente, contemporanea e sperimentale nato nel 2013 dalla collaborazione tra l’associazione "Accademia della crescia" e il circolo culturale "Loop" con l’Amat e anche il contributo della Regione Marche.

Obiettivo è proporre una sintesi tra la cornice architettonica e paesaggistica del borgo medievale di Offagna e una musica pienamente inserita nello spirito del nostro tempo.

Una commistione di generi unica che dà il via a una "nuova era" appunto, che negli anni ha guadagnato un successo di pubblico enorme.

L’appuntamento è per venerdì sera in piazza del Maniero. Protagonisti gli Algiers, i cui componenti uniscono passioni politiche e inclinazioni musicali: il gospel per il cantante, il post-punk per i due musicisti, per fondersi in una miscela di sonorità potenti, che contaminano wave, industrial elettronica e soul nella creazione di canzoni di denuncia e rabbia, attingendo al passato dello schiavismo e della segregazione ma anche del razzismo e del suprematismo bianco del presente.

Poi gli Studio Murena (soul, funk, rap, black, jazz, hardcore, successivamente, l’idea si orienta verso sonorità più scure includendo nella sua formazione l’Mc Carma che caratterizza il progetto con strofe rap di intenzione conscious ed impegnata). Presenti anche PicNic e Aspect radio.

Immancabile per la serata la presenza dello stand con la crescia di Offagna. Biglietto intero 20 euro, ridotto 15. Inizio concerti dalle 19.30, biglietteria dalle 18.30.