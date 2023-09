C'è la punta Guri: ultimo colpo dell'ambizioso Varese per la vetta

Il suo intento, a inizio stagione, era chiaro: fare di tutto per lasciarsi alle spalle il tormentato campionato 2022-23 e rialzare la testa. Il Città di Varese visto all’opera durante le prime quattro giornate di campionato sembra finora riuscito a onorare il proposito. Due vittorie in casa contro Lavagnese (2-1) e Alcione (1-0), un pareggio sul mai facile campo del Bra all’esordio per 0-0 e una sola sconfitta di misura sul terreno del Borgosesia. Risultato, sette punti in classifica e l’Asti capolista a soli due punti, quindi in pieno campo visivo. Splende il sole, insomma, sui colori biancorossi. Da uomo di calcio navigato quale è , il nuovo tecnico Corrado Cotta invita però a sottrarsi alla tentazione di spiccare voli pindarici fuori ordinanza: "Siamo contenti - ha spiegato – ma non abbiamo ancora fatto nulla".

Il Cdv ha intanto annunciato l’ingaggio dell’attaccante classe 1993 Sindrit Guri (nella foto), lo scorso anno in forza ai turchi dell’Istanbulspor con cui ha totalizzato dodici presenze. "Ho fatto una scelta di vita per stare vicino alla mia famiglia- ha affermato – la società mi ha fatto sentire importante e desiderato e per questo ho deciso di sposare il progetto". Il Cdv sarà ora impegnato domenica 1 ottobre alle 15 sul campo dell’Asti.

Cristiano Comelli