C’è l’abbonamento per la Mole

I concerti dell’Ancona Jazz Summer Festival alla Mole Vanvitelliana hanno un costo di 15 euro (quello del 7 luglio 10 euro). Il biglietto è unico. Abbonamento alle quattro serate: 45 euro. Per i tre concerti all’Anfiteatro Romano il biglietto ha un costo di 25 euro (ridotto 22 euro). Abbonamento: 60 euro. Alla Terrazza di Moroder iil biglietto costa 15 euro (consumazione facoltativa, con prenotazione ai numeri 071898232 e 3316342256).

Il concerto ‘Solo Piano’ di Stefano Bollani, all’Arena del Mare, costa 30 euro (ridotto 25 euro). I due concerti in piazza del Papa invece sono a ingresso libero e gratuito. Prevendite (per tutti i concerti in programma): Casa Musicale in corso Stamira 68, punti vendita Vivaticket e www.vivaticket.it.