C’è l’accordo per la pulizia di tutti i fossi

A ventiquatt’ore dall’assemblea di Contratto di Fiume, dove è stato votato a maggioranza il primo set di azioni prioritarie per il territorio del bacino Misa Nevola, da far pervenire alla Regione Marche, il Comune di Senigallia ha raggiunto un accordo tramite convenzione con il Consorzio di Bonifica per la pulizia di tutti i fossi di competenza comunale. Il primo fosso interessato sarà quello della Giustizia dove da domani partiranno i lavori di pulizia di tutto il tracciato cittadino. Si procede per cercare di ‘mitigare’ il rischio alluvione sul territorio. Ieri sera intanto si è riunito a Pianelli il Comitato 15 settembre. All’ordine del giorno, il problema della messa in sicurezza del territorio delle Valli Misa e Nevola, lo stato attuale dei lavori di somma urgenza, i sistemi di monitoraggio e allerta, la creazione di un ufficio speciale per i bacino delle valli del Misa e del Nevola, l’erogazione dei giusti ristori. Un incontro che arriva a due giorni di distanza da un altro risultato molto importante raggiunto grazie ai contributi degli stakeholder locali, dei Sindaci della vallata Misa-Nevola e al lavoro certosino svolto dalla segreteria del Contratto di Fiume. Un nuovo passo quindi e una nuova linfa che porterà beneficio al confronto sempre molto partecipato di Contratto di Fiume che si dimostra ancora una volta essere il miglior strumento per raggiungere risultati partecipati e condivisi tra gli Enti preposti e tutti i portatori d’interesse. L’Amministrazione di Senigallia, capofila del progetto, ringrazia sentitamente tutti per il risultato raggiunto e auspica un proseguio a breve.