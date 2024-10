C’è l’Atletico Ascoli: "Gara molto tosta"

Un punto per tornare a muovere la classifica. Lo prende il Castelfidardo nel derby di Civitanova, finito senza reti, dove forse, mercoledì, nel turno infrasettimanale, la paura di perdere l’ha fatta da padrone in entrambe le squadre. Per un Castelfidardo con una nuova veste visto che mister Giuliodori ha cambiato più di metà squadra rispetto alla sconfitta casalinga di domenica contro la Samb. Compreso il portiere: dentro il classe 2006 Osama al posto del 2004 Elezaj che ha lasciato un po’ a desiderare contro i rossoblu della Samb nel primo e terzo gol. Osama si è disimpegnato bene, all’esordio tra i grandi, visto che l’anno passato militava nella Primavera della Recanatese: un paio di interventi importanti che hanno permesso al Castelfidardo di uscire indenne dal Polisportivo. A centrocampo invece Matteo Baldini trova sempre una maglia da titolare ed è stato così anche a Civitanova nonostante il massiccio turnover fatto da Giuliodori.

"E’ stata una partita maschia, come l’abbiamo preparata - dice Baldini, mezzala -. Tutte e due avevamo bisogno di punti, loro venivano da un buon risultato ad Ancona. Su un campo tosto come quello di Civitanova abbiamo provato a mettere tutto quello che avevamo. Siamo riusciti a portare a casa un punto. Abbiamo rischiato sulla traversa che hanno colpito nel primo tempo, purtroppo siamo stati poco incisivi davanti, ma è comunque un punto importante". Un punto per ripartire dopo la debacle, solo nel risultato, di domenica contro la Samb al Mancini. "Dove la prestazione c’è stata. Nello scorcio iniziale forse ci è mancata un po’ di fortuna, con la grande parata e il palo di Cotugno e poi l’occasione di Paponi. Il risultato è stato un pelo largo, anche se meritato visto che la Samb di quelle finora incontrate è la squadra più completa".

Domenica si tornerà a giocare al Mancini, per un altro derby, il terzo in una settimana. Salirà l’Atletico Ascoli, con i bianconeri che mercoledì hanno conquistato la prima vittoria casalinga, su rigore, il Roma City grazie alla rete di Minicucci nella ripresa. "L’Atletico Ascoli è una squadra molto attrezzata. Hanno speso tanto, possono contare su giocatori importanti e su un mister che esprime un buon calcio. Ci aspetta una partita molto tosta, ma dovremo portare a casa punti, soprattutto perché giocheremo in casa. Il nostro stadio dovrà diventare presto un fortino".