C’è lo spettacolo ’Ulisse, Macerata’ La rassegna Tau fa tappa nell’antico Anfiteatro Romano

Fa tappa nello splendido Anfiteatro Romano di Castelleone di Suasa la rassegna ‘TAU - Made in Marche’, che riporta il teatro classico neo luoghi per i quali era stato originariamente concepito. Questa sera (ore 21.15) si potrà vedere lo spettacolo ‘Ulisse, Macerata’ di Fiammetta Carena, diretto e interpretato da Luigi Moretti, evento organizzato in collaborazione con il Collettivo Collegamenti per ‘Insuasa Festival’. Le musiche sono di Paolo Principi, le luci di Francesco Mentonelli, la scena di Guerrino Andreani, i costumi di Stefania Cempini. ‘Facili all’ira sopra la terra siamo noi stirpi umane’. E’ la frase che fa da ‘sottotitolo’ allo spettacolo. "Ira, furia, collera, rabbia. Con questi termini si indica uno stato psichico alterato, provocato da elementi percepiti come minacce - scrive Luigi Moretti nelle note di regia -. L’iracondo prova una profonda avversione verso qualcosa o qualcuno e, in alcuni casi, anche verso sé stesso. Il comportamento d’ira è spesso caratterizzato da una qualche forma di violenza, verbale o anche fisica. La reazione psicofisiologica dell’ira è presumibilmente correlata al comportamento di attacco o fuga, ed è quindi anche correlata con l’emozione della paura e con il fenomeno psicologico dello stress".

Moretti cita quindi Ulisse, "il celebre eroe omerico", ma anche ‘Ulisse Macerata, un uomo di provincia, molto ignorante e con la grande convinzione di essere furbo. Macerata è forse un patronimico, una sensazione, un rimando sentimentale alle Marche? Sicuramente un luogo dove l’espressione dialettale raggiunge un’immediatezza estrema e a tratti grottesca. L’omonimia del nome, dunque, e la similitudine del viaggio sono solo un meraviglioso espediente letterario perché qui non c’è che un paesaggio desolato, sporco dove la grandezza nemmeno si affaccia". "Ma – precisa l’attore e regista - la complessità della costruzione del personaggio non lascia scampo: un uomo patetico e rabbioso, che vive di espedienti, razzista, misogino, omofobico, erotomane, si muove basso basso, spinto da un vento implacabile che non rigenera mai, sognando un approdo irraggiungibile, una grandezza impossibile. Tutto è giocato sull’illusione: durante tutto il viaggio si notano trasfigurazioni della realtà nell’immaginazione del personaggio: l’effetto è quello del sogno o dell’allucinazione, a volte pesantemente provocata’. Dalle ore 19 sarà presente un food truck per gustare cibo di strada di qualità.