C’è Mara Sattei per il patrono La città si prepara al grande evento

È un’estate ricca di live e di esperienze entusiasmanti per Mara Sattei, pseudonimo di Sara Mattei, che con il suo "Mara Sattei summer tour 2023", prodotto e organizzato da Magellano concerti, Friends and partners e Next Show, sta calcando i palchi di tutta Italia. Il 17 settembre, proprio per le feste patronali, si esibirà a Osimo, in piazza Boccolino, nell’ambito del Vivo festival. Da poco è uscito il nuovo singolo "Piango in discoteca" e il 2023 di Sattei è partito alla grande, tra la sua partecipazione al festival di Sanremo e la firma con Island records. Un nuovo percorso che la vede continuare nei grandi traguardi raggiunti lo scorso anno: a gennaio 2022, è uscito il suo album d’esordio, "Universo", insieme a Fedez e Tananai è stata protagonista della hit più amata e cantata dell’estate, "La dolce vita" e ha calcato i palchi dei maggiori festival estivi e dei club in autunno nel corso del suo primo tour.

Semplicità, eleganza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono Mara, donna tra le più in vista del panorama musicale italiano. Il concerto è gratuito proprio come quello della sera dopo, il 18, giorno del patrono San Giuseppe da Copertino, quando ci saliranno Max Gazzè e l’orchestra folk di Mirco Casadei in "Musicae loci". E’ già partita la macchina organizzativa per gestire al meglio i flussi in centro storico.

Silvia Santini