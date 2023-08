C’è "Qualcosa di familiare" Il primo album di Germini

Molti lo conoscono come storico chitarrista di Roberto Vecchioni, ma Massimo Germini è anche un apprezzato compositore, arrangiatore e produttore. Chi volesse scoprirlo può raggiungere stasera (ore 21.30) il Teatro Cortesi di Sirolo, dove Germini presenta il suo primo album ‘Qualcosa di familiare’. Il musicista vanta una carriera ricchissima di collaborazioni, avendo lavorato con artisti come Lucio Fabbri, Grazia Di Michele, Giangilberto Monti, Alda Merini e Milva (solo per citarne alcuni), e di certo non può dirsi che gli incroci artistici non abbiano lasciato delle tracce profonde nelle sue canzoni. Capace com’è di misurarsi con generi e linguaggi differenti, la chitarra di Germini sfoggia muscoli in piena forma: è una delle più eclettiche della canzone italiana. Il disco esce apposta per confermarlo.

Sotto l’aspetto musicale si tratta di un album dalla fisiognomica esatta, molto legato alla musica popolare e alla canzone d’autore, di cui Germini è acuto conoscitore. "Quando è stato disposto il primo lockdown sono rimasto isolato a Milano da solo, diviso dai miei figli e dalla mia compagna per tre mesi - ricorda- Nell’incertezza e nella disperazione di quei giorni suonavo ore e ore. Questi brani sono molto personali e forse non avrebbe avuto senso, dal punto di vista artistico, affidarli ad altri. Arrivato alla mia età, non ho nulla da perdere o da dimostrare". I pezzi strumentali sono cinque, caratterizzati da una chitarra chiaroscurale in grado di addentrarsi in regioni interiori, sfiorando le libere associazioni (malinconie sottili, refoli di luce, storie smarrite, o forse soltanto lasciate andare). Le altre sei canzoni presentano un testo. Alle parole ha pensato il poeta e scrittore Michele Caccamo. "Qualcosa di familiare", brano che dà il titolo all’abum, vede la straordinaria partecipazione di Roberto Vecchioni, suo inseparabile compagno di viaggio in tante avventure musicali.

r. m.