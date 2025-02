"C’è rammarico, potevamo portare a casa l’intera posta"

Un guizzo di un difensore, che indossa da tre partite il biancoverde, salva il Castelfidardo dalla terza sconfitta consecutiva. Nicola Vecchio riprende al Cannarsa un Termoli scappato in vantaggio al tramonto del primo tempo. Un pareggio in rimonta per la squadra di Giuliodori, tenendo così a debita distanza una diretta concorrente per l’obiettivo salvezza. Approcciano meglio i locali, ma il Castelfidardo sfiora il vantaggio con la conclusione di Gambini che colpisce la traversa. Poi va sotto per il gol di Colarelli, ma nella ripresa riagguanta i giallorossi con un tocco sottomisura di Vecchio a seguito di un calcio d’angolo rendendosi poi pericolosi con i vari Nanapere, Braconi, Caprari, reclamando invano anche un rigore. Mister Marco Giuliodori guarda il bicchiere mezzo pieno. "Per come si era messa la partita siamo contenti del pareggio, visto che eravamo pure rimaneggiati (assenti per squalifica capitan Fabbri ed Elezaj, infortunati Angeletti e Guella, ndr) - spiega l’allenatore -. C’è però un po’ di rammarico, perché ci potevano essere i presupposti per portare a casa una vittoria. E’ comunque un punto importante, su un campo molto difficile e soprattutto abbiamo ricominciato a muovere la classifica dopo due battute d’arresto".

E per giunta i biancoverdi tengono dietro una diretta concorrente per "l’obiettivo" come lo etichetta Giuliodori: cioè la salvezza. Il Termoli ci ha provato partendo a razzo. "Sono partiti molto forte e nei primi 15-20 minuti abbiamo un pochettino subito i loro ritmi, ma rischiando quasi nulla. Dopo la squadra ha preso le misure, abbiamo cominciato a giocare pure noi, era un primo tempo che si stava avviando sullo 0-0, ma abbiamo preso il gol su una ribattuta".

La reazione dei marchigiani però non è mancata. "Nel secondo tempo la squadra è rientrata con un piglio diverso. Abbiamo cambiato qualcosina e siamo andati molto bene, trovando il pareggio e recriminando anche su tre situazioni: una con Nanapere, l’altra con Braconi, un colpo di testa di Caprari. Ci poteva stare anche un rigore su Braconi che è stato trattenuto e tirato giù per la maglia. Abbiamo fatto il secondo tempo praticamente a una porta, loro si sono tirati dietro". Un punto che fa morale e classifica in attesa di ritornare a giocare domenica in casa, contro il Sora, un altro confronto da non sbagliare, con un altro avversario da tenere dietro in classifica. Come è stato fatto con il Termoli due giorni fa.