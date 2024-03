"C’è sempre qualcosa da bere", Montanini è all’Onstage Club

"C’è sempre qualcosa da bere". E’ il titolo del nuovo spettacolo di Giorgio Montanini, il re degli stand up comedian italiani, che va in scena questa sera (ore 22.30, info 3298013881) all’Onstage Club di Castefidardo. Un lavoro che presenta il Montanini di sempre, ma che racconta in modo satirico e tagliente anche una vicenda personale traumatica che ha rischiato di avere un finale tragico (il ricovero in ospedale dell’artista, dovuto a uno stile di vita ‘estremo’). Per fortuna c’è stato il lieto fine, seppur a costo di grandi sofferenze. Sul palco Montanini ‘fa ammenda’, e guarda le cose con occhi nuovi, attraverso un punto di vista differente.