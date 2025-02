"C’è sporcizia un po’ ovunque"

"C’è sporcizia un po’ dappertutto, ci sono escrementi dei cani, mozziconi di sigaretta per terra, qualcuno dovrebbe fare qualcosa per eliminare questi problemi – dice Antonio Ghiotti, pensionato che si gode il sole su una panchina del Viale –. Per il resto qui si sta bene, ci sono le panchine, i bar. Per l’estate dovrebbero mettere qualche doccetta da spiaggia per rinfrescarsi. Per il resto è un luogo ben servito dai bus, anche se per noi più anziani diventa ormai difficile riuscire a salire, mancano degli accessi fatti apposta, quelli che si abbassano fino a terra che ho visto in altre città. E poi gli autisti guidano in un modo pessimo, si rischia sempre di cadere".