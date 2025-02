C’è tempo fino a domani

A partire dalle 15.30 la sfilata dei gruppi mascherati che muoveranno da piazza della Repubblica verso piazza Cavour, percorrendo Corso Garibaldi e riversando energia, fascino, spettacolo e musica nel cuore della città. Ancona celebra l’appuntamento con il concorso delle maschere più belle, a cui sarà possibile iscriversi fino a giovedì prossimo, 27 febbraio, alle ore 15 compilando il form on-line al link: https://forms.gle/MwLSRVTjykhSjaKi7. In palio ricchi premi. Criluma viaggi offrirà tre buoni viaggio sul treno storico; Bola Padel cinque partite di padel, Solo Marche metterà in palio una cena per due valida fino al 30/06/2025, Strappato Carrozzeria un buono per un intervento (revisioni escluse); Foto De Angelis una macchina istantanea Fujimifilm Istant mini; Bontempi 2 strumenti musicali giocattolo adatti agli adulti e tastiere giocattolo destinate

alla scuola vincitrice; Teachart 2 lezioni di lingua straniera sulla piattaforma Inlingua; Ristorante Marcello una cena due persone;

Main sponsor Delta Motors