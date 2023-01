C’è un raggio di luce: meno pendenze civili

Qualche raggio di luce per la giustizia civile marchigiana arriva per le cause in appello per le quali durante lo scorso anno si è rilevata una riduzione di pendenze del 13% (da 5.387 a 4.814) e una durata media (cosiddetto ‘disposition timè considerato tra i criteri del Pnrr) in discesa a 493 giorni (nel 2019 era 664 e nel 2020 era 718 e nel 2021era 591). A questi dati confortanti, forniti durante l’apertura dell’Anno giudiziario nelle Marche nell’intervento del presidente Luigi Catelli, se ne affianca uno negativo relativo "all’arretrato patologico", perché le "cause ultra-biennali", pur riducendosi, restano comunque il 48,64% del totale nell’ambito di un trend di pendenze finali che è in discesa (da 4.814 a 4.173). Per quanto riguarda i tribunali civili delle Marche prosegue la costante tendenza alla diminuzione delle cause pendenti (da 16.525 a 14.002; -15%) dovute in particolare al calo di nuove iscrizioni (9.478; -22%) e nonostante una diminuzione di procedimenti definiti (12.001; -12%). Nelle Marche, nonostante il calo dei contenziosi civili riguardanti minori dovuto soprattutto motivi tecnici riguardanti formulazione di alcune norme, si è rilevato nell’ultimo anno un maggior numero di procedimento di volontaria giurisdizione (2.608 pendenti; +14%) e in particolare gli interventi a tutela del minore per condotte pregiudizievoli da parte dei genitori. Si è assistito ad un’impennata di nuove cause civili (+54%) di questi procedimenti per interventi a tutela dei ragazzi e in particolare quelli per situazioni di disagio familiare contraddistinti da violenze intra-familiari. Per quanto riguarda i minorenni, si legge nella relazione, sono assai frequenti nel penale procedimenti in materia di delitti contro il patrimonio, come furti, ricettazioni e, in significativo aumento, le rapine, a volte operate nell’ambito di attività illecite commesse dalle cosiddette ‘baby gang’, responsabili anche di danneggiamenti, risse, lesioni e violenze private". Le pendenze sul fronte penale relativo a minori sono cresciute in un anno da 72 iniziale a 104. Riforma Cartabia, imposizioni europee, nuova cultura della collaborazione. Sono temi toccati dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, Gianni Marasca: "Dal punto di vista dell’avvocatura ritengo doveroso soffermarmi sul concetto della ragionevole durata dei giudizi introdotto dalla Legge Cartabia in base di un’imposizione europea di cui, a livello europeo, si discute da decenni".