"C’è un uomo che sembra morto". Era privo di sensi nella sua auto

"Correte, c’è un uomo che sembra morto in macchina davanti a una pizzeria". È stato questo il tenore della chiamata arrivata ieri alla sala operativa di emergenza. Al 112, qualcuno segnalava un uomo privo di sensi in via Barilatti. In pochi minuti, sul posto, sono intervenuti gli agenti di via Gervasoni. La vettura segnalata, effettivamente, era ancora a bordo strada e così i poliziotti hanno accostato la volante e si sono avvicinati. Però, non si trattava di una tragedia. L’uomo era sì privo di sensi, però – fortunatamente – non era morto. Il conducente dell’auto era ubriaco fradicio: gli agenti del 113 lo avrebbero trovato a bordo, sul lato del guidatore, con la cintura allacciata, le chiavi già inserite e il quadro della vettura acceso. Era pronto per partire, ma la sbronza evidentemente l’ha fermato prima, mettendolo ko. Trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, per lui, sul posto, è arrivato anche l’amico con cui l’uomo, poco prima, avrebbe passato la serata. "Siamo andati prima in un pub e poi in una pizzeria. Provavo a chiamarlo ma non mi rispondeva. Ecco perché sono tornato a cercarlo". Durante il fine settimana, inoltre, tre giovani sorpresi con droga addosso. Incredibile il fiuto dei poliziotti che in centro hanno fermato un 20enne bengalese dopo aver sentito l’odore acre della sigaretta artigianale che stava fumando. Si trattava di hashish: il 20enne, in tasca, aveva altra droga. Sia la sigaretta sia lo stupefacente (di 0.65 grammi) sono stati sequestrati. Intervento analogo in piazza Ugo Bassi, dove un 30enne che emanava un forte odore acre è stato controllato in strada. Nel portafogli, aveva 0.30 grammi di droga (sequestrata anch’essa). E poi piazza del Papa, con un 25enne che fumava una sigaretta artigianale. Negli slip, aveva 0.50 grammi di droga.

ni.mor.