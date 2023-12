"C’è un uomo sul tetto". Presi due ladri acrobati

Candia, tentano di svaligiare una villetta: arrestati dalla polizia. Una fuga da film, per uno dei due complici, nella frazione sopra la Baraccola, che ha tentato di dileguarsi fra le campagne. Candia torna dunque a fare i conti con i topi di appartamento. Ad accorgersi della loro presenza, sarebbe stato un residente, che, alla vista di un’auto sospetta con a bordo due uomini alquanto loschi, avrebbe allertato la sala operativa del 112. La scena sembrava davvero un film: uno faceva il palo e l’altro, come un gatto, si arrampicava sul tetto della casetta indipendente. La villa scelta dai due ladri era pronta per essere svaligiata. Ma il piano è andato a monte grazie al pronto intervento degli agenti e al fiuto di un vicino.

C’è voluto poco, alle Volanti della questura, per raggiungere Candia. Alla vista delle divise, uno dei due si sarebbe dato alla fuga tra i campi. La Pantera l’ha raggiunto a sirene spiegate e gli ha stretto le manette ai polsi. L’altro era già stato acciuffato. I due, per entrare nella villa, pare abbiano divelto il cancello d’entrata, forzando le cerniere. Poi, prima che arrivasse il 113, avrebbero soltanto fatto in tempo a rubare delle canaline dal tetto, mentre il palo controllava che non ci fosse nessuno nei paraggi.

Caricati sulla Volante, sono stati portati in questura. Si tratterebbe di due italiani di 40 e 60 anni gravati da precedenti. Arrestati per furto aggravato in concorso, uno di loro (poi denunciato) è risultato inottemperante ad un foglio di via di 3 anni e ad un avviso orale emessi dal questore, Cesare Capocasa, lo scorso febbraio. L’altro, invece, non potrà più entrare ad Ancona per 3 anni da ieri, quando il giudice ha pure convalidato l’arresto. I due ladruncoli sono ora ai domiciliari, la refurtiva è stata riconsegnata e l’auto del palo è sotto sequestro.

Nicolò Moricci