C’è una deroga alle norme europee, il grano marchigiano è salvo

Salvato in extremis il grano marchigiano. Con oltre 100mila ettari di terreno coltivato, le Marche sono la terza regione d’Italia (dopo Puglia e Sicilia) per la produzione di grano duro, la cui semola è destinata alle principali aziende di produzione di pasta sia industriale che artigianale. Un podio che potrà essere mantenuto e consolidato grazie alla recente delibera della giunta Aquaroli che, su sollecitazione di Confagricoltura Marche, ha riconosciuto le condizioni di aridocoltura dei terreni marchigiani a causa delle forti riduzioni delle precipitazioni e le caratteristiche morfologiche, consentendo così una deroga alle nuove norme europee (quella della Pac) le quali vietavano di seminare grano laddove fosse stato raccolto l’anno prima.

Le disposizioni regionali permettono agli agricoltori di poter gestire i propri terreni affinché l’avvicendamento delle colture sia garantito almeno sul 35% dei terreni nel corso del triennio. Ciò significa che nel restante 65%, a rotazione, potrà essere seminato il grano. "Un risultato di grande importanza" evidenzia la stessa Confagricoltura Marche, le cui aziende associate gestiscono oltre la metà degli ettari destinati a seminativo nella regione. "Le nuove regole della Pac – sottolinea il direttore regionale Alessandro Alessandrini – vietano il riutilizzo del terreno per lo stesso seminativo da un anno all’altro. Secondo le stime dei nostri tecnici avremmo rischiato di lasciare incolti 20mila ettari di terreno nella regione, tenuto conto che le mancanze di piogge impediscono di avviare colture primaverili e non tutti i terreni oggi coltivati a grano sono idonei per destinarli a girasole, colza o sorgo. Insieme a Confcooperative abbiamo fatto presente il problema alla Regione e va dato atto al Servizio Agricoltura di aver predisposto gli atti amministrativi nel migliore dei modi per giustificare l’approvazione di questa delibera".

Sa.fe.