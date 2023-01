Cecchini: "Una piazza per la chiesa di San Nicolò"

"Ora è necessario garantire che anche il cortile interno dell’ex convento Giuseppine sia ad uso pubblico e diventi una cortepiazza interna pubblica come dichiarato dall’amministrazione Bacci l’undici aprile scorso. Solo così si consentirà a cittadini e turisti, oltre all’accesso, anche la sosta e la piena fruizione dell’intera fiancata destra della chiesa e di questo nuovo suggestivo spazio, carico di bellezza e di storia". In pressing Franco Cecchini, ex direttore del teatro Pergolesi e persona molto attenta alle vicende culturali cittadine. Ora che l’amministrazione Fiordelmondo sembra intezionata a spostare la casa famiglia Cesarini dall’ex convento Giuseppine al San Martino, continua il pressing per fare in modo che la parte oggi nascosta della chiesa più antica della città San Nicolò, venga ‘liberata’. "La Soprintendenza – ricorda Cecchini - già nel novembre 2012, nell’ambito del piano di recupero del complesso San Nicolò - aveva evidenziato al Comune la presenza ‘di alcuni elementi di interesse storico-architettonico’, invitando a ‘prendere in considerazione una disponibilità pubblica, quanto meno della cappella e sacrestia. Ottimo – diceva - sarebbe inoltre la possibilità di destinare l’intero piano terra e scantinati ad attività che consentano una fruibilità pubblica’. Un documento interessante e, almeno a suo tempo, vincolante. Ora è auspicabile che –secondo le indicazioni della Soprintendenza- gli spazi già acquisiti nel complesso Giuseppine rimangano di proprietà e fruizione pubblica, individuando per essi le destinazioni più consone, nell’ambito di un progetto di valorizzazione dell’intera zona attorno al monumento ecclesiale".

La giunta Fiordelmondo sta tentando di mediare tra le istanze del costruttore che ha presentato ricorso al Tar contro lo stop della Soprintendenza proprio sul punto in cui l’ex convento si attacca alla chiesa di San Nicolò, l’interesse pubblico e la richiesta di rendere maggiormente visibile la parte nascosta di San Nicolò che da tempo arriva da una parte del mondo culturale jesino. L’intenzione sarebbe quella di mantenere la proprietà dell’appartamento al piano terra delle ex Giuseppine (acquistata dalla giunta Bacci) dove sarebbe dovuta nascere la casa famiglia Cesarini da realizzare però con i fondi del Pnrr al complesso San Martino. Sulla questione interviene anche l’ex sindaco Vittorio Massaccesi che plaude all’ipotesi San Martino e ricorda: "La Cesarini ci ha lasciato le sue ricchezze da ormai 10 anni e noi non siamo ancora riusciti ad investirle secondo il suo desiderio".

Sara Ferreri