Cede la strada in via Battisti Mercato ko e viabilità stravolta

La strada è ceduta in via Cesare Battisti ad Agugliano e ieri mattina, subito, è stata modificata la viabilità oltre che cancellato il mercato settimanale degli ambulanti in programma appunto il lunedì mattina. "In quella via è consentito il solo passaggio dei pedoni, prestando la dovuta attenzione e rispettando la segnaletica presente. E’ percorribile il marciapiede presente sul lato sinistro che passa accanto al negozio Tramonti. Il marciapiede sul lato opposto non è percorribile – fa sapere il Comune. Via Battisti e via Oberdan sono chiuse al traffico veicolare e al momento l’uscita dal paese può avvenire usufruendo di via Gavone". Sono state apportate modifiche anche per il passaggio dei mezzi pubblici in via Vittorio Emanuele II. "Per chi usufruisce del servizio di trasporto scolastico, la fermata dello scuolabus prevista in piazza Vittorio Emanuele è momentaneamente spostata al monumento dell’Avis sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno". È in corso per tutto il paese anche il rifacimento di gran parte della segnaletica stradale. Il sindaco Thomas Braconi afferma: "L’intervento è molto importante per la sicurezza stradale al pari delle asfaltature, che come negli anni passati anche quest’anno prevederanno interventi importanti e diffusi su tutto il territorio per migliaia di euro".