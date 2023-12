Cede l’asfalto in via Rosselli, a Porta Valle cambia la viabilità

L’asfalto cede per fortuna senza che nessuno si sia fatto male. Chiusa ieri mattino al transito via Rosselli e cambiata la viabilità nella zona di Porta Valle. I tecnici VivaServizi si sono subito messi al lavoro e ieri sera, intorno alle 20, via Rosselli è tornata aperta. Si è quindi fatto di tutto per ripristinare la strada già in giornata. A cedere in via Rosselli è stato l’asfalto. Di qui lo stop immediato a veicoli e pedoni.

Il Comune lo ha reso noto tramite l’app Municipium in tarda mattinata. Ieri i tecnici hanno lavorato per l’intera giornata alla rete idrica sottostante la strada interessata dal cedimento e in serata la situazione è tornata alla normalità dal punto di vista dell’allaccio idrico.

Secondo le modifiche che erano state messe in atto alla viabilità chi scendeva via Mazzini o via Torrione non poteva svoltare a destra in via Rosselli per raggiungere viale Trieste e la stazione ma solo proseguire verso Porta Valle. Chi arrivava da viale Trieste non poteva proseguire su via Rosselli ma solo verso largo Grammercato.