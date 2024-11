Ce.Di Marche investe a Camerata e Chiaravalle

Investe nelle Marche il Gruppo Ce.Di Marche con l’adeguamento e l’incremento a Camerata Picena della capacità di stoccaggio prodotti per la propria catena distributiva di punti vendita a marchio ‘Si con tè’ e con un progetto in fase di realizzazione nel Comune di Chiaravalle. Siamo nella zona poco distante dall’uscita della superstrada. Il progetto è stato sostenuto da una linea finanziaria di 8 milioni di euro erogata in pool da Cassa Centrale Banca-Banco Marchigiano con il supporto di Sace. Ce.Di Marche rappresenta una solida realtà distributiva con oltre 100 punti vendita, tra associati e affiliati, distribuiti nelle regioni Marche e Abruzzo. "Da alcuni anni – fanno sapere dal gruppo -- perseguiamo obiettivi coerenti con la tassonomia Esg, con attenzione ad aspetti sociali e ambientali, riconoscendone il valore come fattori chiave per il successo dell’azienda e per il benessere della comunità in cui opera, adottando strategie incentrate sulla qualità e sulle tradizioni locali, sull’importanza delle persone, sia dipendenti che imprenditori associati, considerati come un pilastro strategico".