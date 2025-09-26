Cedimento del ponteggio. Morto al cantiere navale. Condanne per 16 anni

Muore durante il lavoro, per il cedimento di un ponteggio, arrivano nove condanne per l’incidente costato la vita ad un operaio ai cantieri navali Isa Palumbo. Mercoledì si è chiuso il processo di primo grado a distanza di otto anni dai fatti: inflitti più di 16 anni di reclusione per omicidio colposo. Imputate tre società e sei persone fisiche tra le quali anche l’amministratore delegato dell’azienda di via Mattei leader nella costruzione degli yacht, Giuseppe Palumbo, condannato a 3 anni. Era il 13 novembre del 2017 quando Alam Magbaul, un padre di famiglia di 41 anni, operaio, di origine bengalese e dipendente della Euro Mar di La Spezia, morì. L’uomo passò tre settimane in agonia dopo l’infortunio avvenuto il 20 ottobre dello stesso anno. Insieme a tre colleghi, che rimasero feriti, si trovava sopra a un ponteggio, all’interno del cantiere anconetano. Doveva eseguire dei lavori di stuccatura allo scafo di una nave in costruzione quando l’impalcatura cedette facendo un volo di 4 metri. Sull’incidente fu aperta un’inchiesta e inizialmente si arrivò all’iscrizione di otto imputati e tre società nel registro degli indagati. Nel 2020 il rinvio a giudizio per tutti, ad eccezione di un progettista che scelse il rito abbreviato venendo poi assolto perché ritenuto estraneo ai fatti. Nella fase dibattimentale è stato dato ampio spazio a perizie, foto e video sull’impalcatura priva, secondo l’accusa, di puntoni obliqui necessari a reggere il peso dei lavoratori.

Le condanne, oltre che per Palumbo, sono arrivate per Maurizio e Roberto Russo, 2 anni e 6 mesi ciascuno, entrambi di La Spezia e della Euro Mar, la ditta datore di lavoro dell’operaio morto e appaltatrice dei lavori di stuccatura alla nave in costruzione. Per la Procura si dovevano accertare del giusto carico su quel ponteggio dove lavoravano gli operai. Condannato anche Sandro Bruni, a 3 anni, dirigente delegato dei cantieri Isa, società che aveva commissionato alla Euro Mar i lavori di stuccatura dello scafo della nave. Per l’accusa sarebbe responsabile dell’attività di messa in sicurezza dell’impalcatura. Condannati Roberto e Luigi Guarino, a 2 anni e 10 mesi, erano datore di lavoro e legale rappresentante della Ge Ponteggi di Montemarciano e preposto della ditta.

La Procura gli contestava l’installazione di un ponteggio a sbalzo di dimensioni inferiori ad un metro e mezzo e di sostegni non idonei a reggere il carico dei quattro operai. Un settimo imputato, Alberto Russo, nel frattempo è deceduto, per lui non luogo a procedere. Tutti assolti dal reato di lesioni per i tre feriti ( riportarono fino a 40 giorni di prognosi) per intervenuta prescrizione. Le condanne delle tre società, a cui era contestato un illecito amministrativo per violazioni in materia di sicurezza, sono state di 150mila di multa per la Euro Mar, 450mila euro per Isa Palumbo e 200mila euro per Ge Ponteggi. Alla moglie del morto andranno 40mila euro di provvisionale, alla Fiom 2mila euro.