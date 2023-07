Celebrando i 90 Anni della Rotonda a Mare, Mostra e Serata Dedicata a Senigallia

Al via i festeggiamenti per il 90esimo anno della Rotonda a Mare, venerdì l’apertura della mostra. Ma l’attesa è tutta per sabato 22 luglio quando in piazzale della Libertà è in programma ‘Il nostro disco che suona’, la serata dedicata al gioiello sospeso tra cielo e mare.

Tra gli ospiti i New Trolls e la figlia di Fred Buongusto, insieme a loro e altri ospiti si ripercorrano i 90 anni di vita del monumento simbolo del turismo marchigiano.

Venerdì alle 18 il taglio del nastro della mostra "La Rotonda ha novant’anni e non li dimostra", un titolo che racchiude la sintesi del lavoro curato da Paolo Formiconi e Gianluca Quaglia, appassionati di storia locale e già autori di varie ricerche, che mira a sintetizzare i momenti salienti della struttura che ha caratterizzato e continua a caratterizzare la vita di Senigallia. del lavoro curato da Paolo Formiconi e Gianluca Quaglia, appassionati di storia locale e già autori di varie ricerche, che mira a sintetizzare i momenti salienti della struttura che ha caratterizzato e continua a caratterizzare la vita di Senigallia. Dopo il taglio del nastro, per i presenti è organizzata una visita guidata tra gli scatti e i documenti di cui molti inediti.