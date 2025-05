Cellulare nascosto nel frigo in cella. Quattro detenuti verso il processo. C’era anche un bicchiere con eroina

Nascondevano un cellulare dentro il frigorifero della cella, nel carcere di Montacuto. Quattro detenuti rischiano ora un processo per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione. Il 17 ottobre prossimo affronteranno l’udienza predibattimentale. Il ritrovamento dello smartphone risale al 15 aprile dello scorso anno. Era in corso una perquisizione ordinaria della loro cella, nella quarta sezione del carcere, una sezione di media sicurezza. La polizia penitenziaria ha controllato anche il frigorifero che i detenuti condividevano. C’era una busta marrone con dentro un contenitore rosa con dentro del riso. Guardando meglio, oltre il cereale, c’erano anche dei calzini neri. In uno c’era il telefonino, con fotocamera integrata, a marca Motorola, e negli altri c’erano il caricabatteria con il filo e un braccialetto, idoneo alla ricarica dei cellulari. In una busta a parte i poliziotti hanno trovato un bicchiere di carta con la scritta "Giova" che conteneva 28,5 grammi di eroina. Non è stato possibile attribuire la proprietà della droga. Per il cellulare però sono stati denunciati tutti e quattro: sono due falconaresi di 54 e 24 anni, un anconetano di 28 anni e un pugliese di 36 anni. Sono difesi dagli avvocati Emanuele Sensi, Marina Magistrelli, Matteo Bettin e Germana Riso. Il cellulare era privo della scheda sim che gli consentiva di fare le chiamate ma era idoneo a farle qualora la scheda fosse stata inserita. Il telefonino era dotato di un codice imei che identifica il dispositivo. I cellulari a Montacuto ormai sembrano essere di casa. Tre giorni fa ne sono stati trovati 23 nella sezione di massima sicurezza e trovati in dieci celle diverse dove sono stati perquisiti 26 detenuti. In quel caso erano stati nascosti sia in alcune fessure del muro, dietro a dei mobili, nello sciacquone del bagno e dietro la grata della televisione. Sono stati sequestrati.

ma. ver.