"Cellulari vietati tra pro e contro"

E’ tutto pronto al liceo scientifico Galilei che quest’anno avrà come preside un reggente dopo la pausa presa dalla dirigente Alessandra Rucci, che ha lasciato l’incarico temporaneamente per una esperienza lavorativa all’università di Macerata, alla facoltà di Scienze della formazione. Quest’anno sarà sostituita dal preside dell’alberghiero di Loreto, Francesco Lucantoni. "I docenti sono stati tutti nominati – spiega Lucantoni – ci sono dei lavori di ristrutturazione di un plesso che verranno completati entro novembre ma per il resto gli spazi a disposizione sono tutti pronti. Anche noi saremo alle prese con la novità dei cellulari, vietati per la prima volta anche nelle scuole superiori. A questo proposito abbiamo già emanato le opportune comunicazioni da fare avere alle famiglie e agli studenti per il divieto. Il collegio dei docenti si occuperà poi di individuare e interrogarsi su quale attività didattiche era previsto l’uso del cellulare dei ragazzi e di organizzarsi di conseguenza". La scuola Galilei partirà applicando alla lettera l’indicazione del ministro Valditara e ha già condiviso con le famiglie il da farsi. Questo causerà dei pro e dei contro all’interno della scuola perché gli smartphone erano impiegati per alcune materie soprattutto per fare delle ricerche ad uso didattico. "Gli studenti ci guadagneranno a livello di attenzione. Dall’altra parte però ci sono attività come informatica e matematica alle quali il cellulare poteva dare un supporto ma sono cose tutte superabili. Se il cellulare è gestito bene è utile, se se ne fa un utilizzo esagerato no. La scuola deve essere un’istituzione formativa e per farlo deve fare i conti anche con i telefonini oggi. Non abbiamo previsto per ora armadietti dedicati per custodire i cellulari, potranno essere tenuti spenti negli zaini".