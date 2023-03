Cemim, 30 anni dopo "La mia vita distrutta, ora dignità e giustizia Aspetto il risarcimento"

di Sara Ferreri Nazareno Garbuglia, la vicenda giudiziaria Cemim compie il suo trentesimo anno, come si sente? "Sono state restituite, dopo un tempo infinito, alla mia persona e alle altre persone citate, dignità e giustizia. Ma in realtà rimane nei titoli di coda ancora il finale da narrare: chiusa ogni vicenda giudiziaria, resta da stabilire in quale misura risarcire coloro che hanno subito ingiustamente. All’età di 76 anni ormai avviato nella fase finale del mio percorso terreno, aspetto con pazienza quanto dovrà decidere la Cassazione sulle mie ragioni per aver riconosciuti i danni subiti per questa vicenda che supera l’odissea omeriana". Com’è iniziato tutto? "Il 30 ottobre 1992 sono stato iscritto, a mia insaputa, nel registro degli indagati. È iniziata così una storia trentennale, da cui per i torti subiti rimane ancora in piedi la mia legittima richiesta risarcitoria iniziata il 15 ottobre 2012 ed oggi ferma da luglio 2020 in Cassazione". Ma cosa ricorda di quel 9 marzo 1993? "Avevo 46 anni, e quel mattino mi fu riservato, in esclusiva, l’onore di essere immortalato al mio arresto, a godimento di tanti miei improvvisati detrattori. In questo lunghissimo periodo ho speso ogni parola per difendermi e per denunciare: istituzioni pubbliche e...