Cena con delitto al Santa Monica tra sospetti e misteri

Al Santa Monica di Ancona si rinnova l’originale appuntamento con "Cena con delitto". Domani (dalle ore 20.30 fino a mezzanotte) ad attendere il pubblico c’è una serata intrigante e misteriosa che stavolta ha come titolo ‘Medburg Asylum’. Ambientato in un manicomio austriaco degli anni ‘30, questo nuovo caso metterà i partecipanti in contatto diretto con la morte e la pazzia. Sei sospettati, un omicidio. L’invito rivolto ai novelli investigatori è: ‘Prepara la tua mente per un nuovo enigma da risolvere’. Ogni tavolo rappresenterà una squadra di detective. Quale gruppo riuscirà a ricostruire perfettamente la vicenda e a vincere il premio in palio?