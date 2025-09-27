Cena con sorpresa: lo stoccafisso patrimonio immateriale dell’Unesco

Lo stoccafisso sarà patrimonio immateriale dell’Unesco. A comunicarlo il presidente dell’Accademia dello stoccafisso all’anconetana, Pericle Truja nel corso della 28esima edizione della Serata di gala dell’Accademia che si è svolta, ieri, presso il SeeBay di Portonovo. "Sarà un percorso impegnativo – ha sottolineato – e rappresenterà il giusto riconoscimento a questo prodotto apprezzato in tutto il mondo. Un attestato che va ad aggiungersi a quello stabilito quest’anno dal Ministero dell’Agricoltura che ha inserito lo stoccafisso e le sue tradizioni locali nell’Inventario nazionale del Patrimonio Agroalimentare Italiano". Nella sua relazione agli oltre 180 soci dell’Accademia presenti, Truja, che in questo 2025 è stato eletto alla unanimità Coordinatore della Rete nazionale dello Stoccafisso, ha comunicato le iniziative che la Rete sta portando avanti al fine di valorizzare l’utilizzo del prodotto, la sua conoscenza, la nascita di nuove associazioni e accademie. Ospiti della serata i rappresentanti della comunità Sami indigena della Lapponia, pescatori del merluzzo che una volta essiccato all’aria aperta nelle isole Lofoten diviene stoccafisso. Solo il 3% del pescato segue questa procedura.

Tra gli obiettivi dell’Accademia quello di poter vedere nei menù di tutti i ristoranti anconetani la voce stoccafisso. Quest’anno per la festa del patrono più di trenta ristoranti della città lo hanno fatto con grande successo. Tra le attività svolte dell’Accademia i convegni specifici sul prodotto aperti a tutta la cittadinanza e le iniziative svolte nelle scuole medie anconetane allo scopo di far conoscere ai giovani la cultura antica e tipicamente locale legata a questo prodotto. L’Accademia ha poi realizzato una serie di interviste a persone molto anziane per conoscere le loro ricette per la preparazione dello stocco. Interviste che saranno ora raccolte in un libro per evitare che conoscenze e tradizioni vadano perdute. L’Accademia ha premiato i quattro ristoranti anconetani che hanno preparato lo stoccafisso all’anconetana per la cena di gala: Cantinetta del Conero, ristorante Gino, trattoria La Moretta, trattoria del Piano e lo chef Paolo Antinori del ristorante La Fonte che ha ospitato l’evento.

Claudio Desideri