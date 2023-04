Cena elettorale di Fdi Ci sarà Pippo Franco

"Partecipare alle iniziative che Fratelli d’Italia sta organizzando in queste ultime settimane di campagna elettorale per conoscere le priorità e gli obiettivi che intendiamo portare avanti, come partito e come coalizione, per la conquista di Palazzo del Popolo". Questo l’invito che il coordinatore di Fratelli d’Italia Ancona, Marco Ausili e il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, componente della Commissione Permanente Sanità, rivolgono a tutta la cittadinanza in vista del nuovo appuntamento organizzato per venerdì 21 aprile alle 20.30 al ristorante Seebay a Portonovo. Una cena elettorale alla quale prenderanno parte oltre a Marco Ausili, consigliere regionale e coordinatore comunale Ancona e al capogruppo Fdi in Consiglio regionale Marche, Carlo Ciccioli, il coordinatore provinciale e deputato Fdi, on. Stefano Benvenuti Gostolie e il coordinatore regionale senatore Fdi, sen. Elena Leonardi. Sarà presente il candidato a sindaco, Daniele Silvetti. Animeranno la serata Pippo Franco e il cantante Luca Lattanzio. Ancora disponibili alcuni posti (prenotazione obbligatoria)