Cenano e se ne vanno senza pagare: la polizia ne rintraccia uno

Cenano in tre al ristornate poi se ne vanno senza pagare il conto. Il titolare ha chiamato la polizia che, durante le ricerche, in centro, ha trovato uno del gruppo di scrocconi. Si tratta di un 20enne straniero che si è recato poi a pagare ma nel farlo avrebbe intimorito il ristoratore per non denunciarlo. Tutto l’accaduto risale a domenica sera. Una pattuglia delle volanti ha raggiunto il locale dove era stato richiesto un intervento. Gli agenti si sono messi a cercare i tre furfanti, seguendo la descrizione fornita dal personale che li aveva serviti a tavola. Poco lontano dal ristorante hanno individuato uno dei tre clienti non paganti. Il giovane ha raccontato che effettivamente si trovava nel locale assieme ad altri due amici i quali hanno deciso di allontanarsi senza pagare e lui li aveva solo assecondati. Il 20enne ha collaborato fornendo la descrizione degli altri due ma le ricerche sono state vane. Poi si è recato al ristorante per pagare. La polizia lo ha seguito e lo ha trovato in cassa mentre pagava ma anche mentre intimoriva il titolare per non farsi denunciare.