Censimento delle piante e gestione del verde

Partecipata Commissione Ambiente, ieri pomeriggio, quella convocata dal presidente Giorgia Fiorentini. I consiglieri sono stati chiamati a discutere sul Piano del verde, una tematica sempre molto sentita in città, come dimostrato dalla nutrita presenza di cittadini che hanno assistito ai lavori. Il documento, che dovrà essere approvato e adottato dalla Giunta, è stato elaborato con il contributo dell’Università Politecnica delle Marche e dell’agronomo consulente del Comune, Riccardo Frontini. È stato diviso in due parti, una relativa alla programmazione e l’altra alla normativa. Quest’ultima include il censimento arboreo, il grado di rischio e la gestione di rischio del verde, nonché, in futuro, un bilancio arboreo. "Sono molto soddisfatta – ha affermato Fiorentini – perché questo strumento innovativo per la gestione e la programmazione delle azioni inerenti al verde, pubblico e privato, concretizza l’impegno che l’amministrazione Signorini negli anni si era assunta". La maggioranza ha rivendicato che si tratta del "primo Piano del verde a livello regionale e tra i primi a livello nazionale che comprende un piano di gestione del rischio arboreo". Era presente anche l’architetto Giovanni Marinelli dell’Univpm. Lo stesso ha spiegato che il Piano "contiene aspetti molto innovativi, come la progettazione di infrastrutture verdi e blu. Le prime sono l’insieme di specie arboree ed elementi vegetali, le seconde sono opere per gestire acque meteoriche ed effetti del cambiamento climatico, come prevedere pavimentazioni assorbenti per fronteggiare le cosiddette bombe d’acqua".