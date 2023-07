Cent'anni di vita e amore per la famiglia, Pierina Costantini festeggiata a Rosora

Pierina Costantini ha festeggiato il suo centesimo compleanno a Rosora sabato. Fino al 1979 è vissuta a Poggio San Marcello, dove è nata il 12 luglio del 1923 da Geniale e Rosa, famiglia di mezzadri. Per 42 anni è vissuta a Castelplanio e, da ottobre 2021, si trova a Rosora, nella casa di riposo Villa Celeste. Le figlie Elide, Carla, Rosella e Gina con i generi e i nipoti hanno organizzato una festa con il sindaco di Rosora Fausto Sassi che ha donato a Pierina un mazzo di rose e si è intrattenuto con lei complimentandosi per il traguardo. È la seconda centenaria dell’anno a Rosora, insieme alla maestra Flora Santi festeggiata lo scorso 20 aprile. "Una donna che è rimasta sempre innamorata della vita e della famiglia, trovando ogni volta la forza per andare avanti ed essere di aiuto ai suoi cari – ha detto il sindaco Sassi – anche se nella sua vita ha attraversato il brutto periodo della seconda guerra mondiale e ha affrontato tante difficoltà".